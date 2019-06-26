Груда металла. В Татарстане пензенская фура попала в жесткое ДТП

В Татарстане утром 26 июня произошла авария с участием большегруза из Пензы. Об этом очевидцы сообщили в Сети.

Фотографии с места происшествия появились в группе «ДПС Альметьевск» соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточнил, что примерно в девять часов утра на участке трассы после Заинска в сторону Набережных Челнов жестко столкнулись легковушка и фура.

Судя по кадрам, у иномарки буквально снесло переднюю часть, а большегруз развернуло поперек дороги, заблокировав движение другим авто. На месте работали сотрудники МЧС и медики.

О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».