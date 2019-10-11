11 октября 2019, 16:07Общество

Грозному животному из пензенского зоопарка подарили фруктово-овощной торт

Три года исполнилось обитателю пензенского зоопарка – бизону по кличке Татанка.

Об этом сотрудники рассказали на своей страничке в социальной сети «Вконтакте».

«Татанка - крупный бык, имеет большие размеры и физическое могущество. Его высота в холке достигает двух метров, длина тела – два с половиной метра, вес - около тонны. Несмотря на огромные размеры, грузность и мощь, Татанка - очень быстрый и ловкий. В три года бизоны достигают возраста половой зрелости», - рассказали они о животном.

10 октября у бизона был день рождения. Ему подарили торт, сделанный из овощей и фруктов, которые входят в ежедневный рацион. Татанка быстро скушал угощение, а коробку из-под него использовал в качестве игрушки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 72

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/zoo_pnz

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ