Грозному животному из пензенского зоопарка подарили фруктово-овощной торт

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 октября 2019, 16:07Общество
Три года исполнилось обитателю пензенского зоопарка – бизону по кличке Татанка.
Об этом сотрудники рассказали на своей страничке в социальной сети «Вконтакте».
«Татанка - крупный бык, имеет большие размеры и физическое могущество. Его высота в холке достигает двух метров, длина тела – два с половиной метра, вес - около тонны. Несмотря на огромные размеры, грузность и мощь, Татанка - очень быстрый и ловкий. В три года бизоны достигают возраста половой зрелости», - рассказали они о животном.
10 октября у бизона был день рождения. Ему подарили торт, сделанный из овощей и фруктов, которые входят в ежедневный рацион. Татанка быстро скушал угощение, а коробку из-под него использовал в качестве игрушки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 октября 2019, 19:02Жители Рамзая отрезаны от города из-за размытой дороги
11 октября 2019, 18:04Победителей конкурса «Пензенский сувенир» наградили деньгами
11 октября 2019, 17:58Стало известно, когда пензенцам придут счета за отопление
11 октября 2019, 17:39Губернатор объяснил депутату, с кого нужно спрашивать за ремонт школ в Пензе
11 октября 2019, 17:08В Пензенской области сотрудники ГИБДД будут искать нетрезвых водителей
11 октября 2019, 16:38В Пензе с ноября запретят земляные работы
11 октября 2019, 16:07Грозному животному из пензенского зоопарка подарили фруктово-овощной торт
11 октября 2019, 15:37В Пензенской области возобновляют работу ликеро-водочные заводы