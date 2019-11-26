«Гробят людей». Пензенец рассказал об опасном поведении таксиста

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26 ноября 2019, 12:04Общество
Житель Пензы рассказал в Сети о странном поведении водителя «Яндекс.Такси» в Терновке. Видеоролик он разместил в группе во «ВКонтакте».
Мужчина пояснил, что действия разворачивались 25 ноября примерно в 22:20.
«Водитель либо под чем-то, либо у него приступ. Посередине дороги надавил на тормоз в конвульсиях. Кроме того, он заблокировал двери. Пришлось разбивать стекло, чтобы выпустить пассажирку. Когда уже будет повышенное внимание к тем, кого вы берете на работу?» - возмутился автор видео.
Судя по кадрам, на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге. Если чувствуете, что стало плохо, необходимо прижаться к обочине и остановиться, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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