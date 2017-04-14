14 апреля 2017, 17:01Общество Гришин: Дом на ул. Ударной, 35 подлежит сносу и расселению Начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин 14 апреля на заседании комиссии Гордумы озвучил актуальную информацию по состоянию разрушающегося дома на ул. Ударной, 35.

По его словам, состояние дома ухудшилось, он не подлежит реконструкции. Здание признано аварийным и подлежащим сносу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Андрей Гришин отметил, что при продлении действия программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья дом будет включен в первую очередь на расселение.

Напомним, в середине декабря в доме частично рухнула кирпичная кладка на первом этаже первого подъезда. Затем последовал ряд других обрушений. Никто не пострадал. В настоящее время все желающие переселены в маневренный жилой фонд.

Изначально планировалось провести реконструкцию и укрепление здания. Но состояние дома это не позволяет сделать.

Общество

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Источник фотографии: фото Анны Вороновой