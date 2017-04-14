Гришин: Дом на ул. Ударной, 35 подлежит сносу и расселению

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14 апреля 2017, 17:01Общество
Начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин 14 апреля на заседании комиссии Гордумы озвучил актуальную информацию по состоянию разрушающегося дома на ул. Ударной, 35.
По его словам, состояние дома ухудшилось, он не подлежит реконструкции. Здание признано аварийным и подлежащим сносу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Андрей Гришин отметил, что при продлении действия программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья дом будет включен в первую очередь на расселение.
Напомним, в середине декабря в доме частично рухнула кирпичная кладка на первом этаже первого подъезда. Затем последовал ряд других обрушений. Никто не пострадал. В настоящее время все желающие переселены в маневренный жилой фонд.
Изначально планировалось провести реконструкцию и укрепление здания. Но состояние дома это не позволяет сделать.
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