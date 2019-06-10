Гришаев назвал причины роста смертельных ДТП в регионе

В Пензенской области – тревожная ситуация со статистикой ДТП. По словам министра строительства и дорожного хозяйства региона Александра Гришаева, за пять месяцев 2019 года на дорогах погибло в два раза больше людей, чем за аналогичный период 2018-го.

«Несмотря на то, что мы устанавливаем камеры, делаем пешеходные переходы, освещением занимаемся, число погибших на дорогах растет. За пять месяцев этого года, по сравнению с 2018-м, увеличение - почти в два раза», - сообщил он на оперативном совещании в правительстве 10 июня.

По его словам, среди основных причин ДТП – алкогольное и наркотическое опьянение водителей, выезд на встречную полосу, превышение скорости. При этом, продолжил Александр Гришаев, на щебеночных дорогах, которые еще остались в регионе, не произошло за этот период ни одного ДТП.

«Поэтому все-таки в росте ДТП не дороги виноваты, а человеческий фактор. Планируется провести перезагрузку и при реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» делать упор не только на ремонт дорог и создание инфраструктуры, но и на работу с людьми», - пояснил министр.

Также Александр Гришаев отметил, что негативную роль играет и маленькое число бригад ГИБДД.

«Готовьте письмо в УМВД и прокуратуру, у них там недокомплект, надо разбираться в причинах», - сказал губернатор Иван Белозерцев и предложил подключить к работе группу инспекторов-общественников, пишет ИА «Пенза-Пресс».