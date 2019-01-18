К Пензенской области постепенно подступает грипп

В ряде регионов страны уже фиксируют превышение эпидпорога по ОРВИ. В Пензе ситуация пока стабильно спокойная. Об этом на радио «Эхо Пензы» рассказала главный внештатный инфекционист регионального минздрава Джамиля Курмаева.

«На сегодняшний день заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога. Случай гриппа был выявлен в декабре, и оказался завозным. Других случаев нет. Но, по прогнозам Роспотребнадзора, волна ожидается в конце января. Должны циркулировать три штамма - «H1N1-Мичиган», «H3N2-Сингапур» и вирус гриппа B, против них есть вакцина», - прокомментировала главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева.

Прививку от гриппа в Пензенской области сделали 53% населения. Этого, по мнению медиков, достаточно, чтобы избежать эпидемии. Тем же, кто не успел пройти вакцинацию, придется прибегнуть к неспецифическим мерам профилактики: можно принимать поливитамины или растительные иммуномодуляторы, правда, их эффективность не доказана.

Главное правило - соблюдение мер личной гигиены и ограничение контактов с больными людьми. Кроме того, не лишним будет воздержаться от посещения мест массового пребывания людей.