16 августа 2019, 15:34Общество

Грейдер изуродовал асфальт на ул. Производственной – пензячка

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что на улице Производственной испортили асфальт.

«Если раньше была хоть какая-то дорога, то после проезда тяжелого дорожного грейдера - все разбито. А дождливым летом 2019 года поход по улице больше похож на преодоление полосы препятствий», - рассказала женщина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в ситуации с испорченной, по словам горожанки, дорогой, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE-3023906/

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