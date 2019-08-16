Грейдер изуродовал асфальт на ул. Производственной – пензячка

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что на улице Производственной испортили асфальт.

«Если раньше была хоть какая-то дорога, то после проезда тяжелого дорожного грейдера - все разбито. А дождливым летом 2019 года поход по улице больше похож на преодоление полосы препятствий», - рассказала женщина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в ситуации с испорченной, по словам горожанки, дорогой, пишет ИА «Пенза-Пресс».