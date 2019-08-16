Грейдер изуродовал асфальт на ул. Производственной – пензячка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 августа 2019, 15:34Общество
Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что на улице Производственной испортили асфальт.
«Если раньше была хоть какая-то дорога, то после проезда тяжелого дорожного грейдера - все разбито. А дождливым летом 2019 года поход по улице больше похож на преодоление полосы препятствий», - рассказала женщина.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в ситуации с испорченной, по словам горожанки, дорогой, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 августа 2019, 17:59Пензячка шокирована укладкой асфальта возле дома на ул. Мира
16 августа 2019, 17:37Пензячка получила компенсацию за несвоевременно поставленный диагноз
16 августа 2019, 17:06В пензенском лесу неизвестные уничтожили сосен на 100 тыс руб
16 августа 2019, 16:36На создание мегафермы в Пензенской области выделят 6 млрд руб
16 августа 2019, 16:04Пензенцев предупредили об опасности на улице Московской
16 августа 2019, 15:34Грейдер изуродовал асфальт на ул. Производственной – пензячка
16 августа 2019, 15:04В Пензенской области за депутатов можно будет проголосовать на 1061 участке
16 августа 2019, 14:34Пензенец пожаловался на «умерший» микроавтобус на газоне