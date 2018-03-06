Гражданка Азербайджана скрывалась от миграционной службы в Рамзае

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06 марта 2018, 19:59Общество
В селе Рамзай Пензенской области пряталась гражданка Азербайджана, которая должна была покинуть пределы России еще в 2016 году.
Женщина на обращения сотрудников практически никак не реагировала. Пришлось доставить ее в отдел полиции, где ей был предоставлен переводчик.
В отделе разговор получился более подробным, но, опять же, в основном говорил муж. Мужчина объяснил, что его жена осталась в России, чтобы ухаживать за ним. Так совпало, что к моменту окончания временной регистрации супруги он заболел, и все эти полтора года нуждался в помощи.
По закону будут отвечать и он, и она. Ответственность предусмотрена не только за невыезд, но и за предоставление жилья нарушителю. Штраф, который грозит собственнику жилища - 5000 рублей. Если бы это было должностное лицо, он увеличился бы до 50 тысяч, юридическое - до полумиллиона.
«В отношении гражданки Азербайджана приняты меры административного воздействия, в частности, составлен протокол, предусматривающий наложение штрафа до 5000 рублей с выдворением за пределы РФ и последующим принятием решения о запрете въезда на территорию России», - прокомментировал начальник отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области.
Женщине теперь нельзя будет въехать на территорию России ближайшие пять лет. Кроме того, согласно требованиям закона, в базу данных была отправлена информация об отпечатках пальцев ее рук.
Полиция просит граждан, знающих о случаях нарушения правил миграции, сообщать по телефону: 63-25-67.
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