Гражданка Азербайджана скрывалась от миграционной службы в Рамзае

В селе Рамзай Пензенской области пряталась гражданка Азербайджана, которая должна была покинуть пределы России еще в 2016 году.

Женщина на обращения сотрудников практически никак не реагировала. Пришлось доставить ее в отдел полиции, где ей был предоставлен переводчик.

В отделе разговор получился более подробным, но, опять же, в основном говорил муж. Мужчина объяснил, что его жена осталась в России, чтобы ухаживать за ним. Так совпало, что к моменту окончания временной регистрации супруги он заболел, и все эти полтора года нуждался в помощи.

По закону будут отвечать и он, и она. Ответственность предусмотрена не только за невыезд, но и за предоставление жилья нарушителю. Штраф, который грозит собственнику жилища - 5000 рублей. Если бы это было должностное лицо, он увеличился бы до 50 тысяч, юридическое - до полумиллиона.

«В отношении гражданки Азербайджана приняты меры административного воздействия, в частности, составлен протокол, предусматривающий наложение штрафа до 5000 рублей с выдворением за пределы РФ и последующим принятием решения о запрете въезда на территорию России», - прокомментировал начальник отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Пензенской области.

Женщине теперь нельзя будет въехать на территорию России ближайшие пять лет. Кроме того, согласно требованиям закона, в базу данных была отправлена информация об отпечатках пальцев ее рук.

Полиция просит граждан, знающих о случаях нарушения правил миграции, сообщать по телефону: 63-25-67.