Гражданин Узбекистана скрывался от миграционной службы в Пензе

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27 сентября 2018, 19:56Общество
В Пензе сотрудники управления по вопросам миграции провели рейд по местам, где работают иностранные граждане. Они выявили факт нарушения миграционного законодательства России.
В ходе проверки режима пребывания, который полицейские проводили на улице Шмидта, был выявлен гражданин Республики Узбекистан, который трудился, не имея при себе разрешительных документов.
«В его отношении приняты меры административного воздействия, в частности, составлен протокол, предусматривающий наложение штрафа до 5000 рублей. Также за незаконное трудоустройство жителя другой страны без документов, к ответственности привлечен гражданин РФ», - прокомментировал начальник отдела управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Евгений Тургенев.
Работодатель также выплатит штраф в размере 5000 рублей. В управлении по вопросам миграции УМВД напоминают, что пензенцы могут сообщить о фактах нелегального пребывания иностранцев на территории России и об осуществлении ими трудовой деятельности без разрешения могут по телефону - 63 25 67.
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