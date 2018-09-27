Гражданин Узбекистана скрывался от миграционной службы в Пензе

В Пензе сотрудники управления по вопросам миграции провели рейд по местам, где работают иностранные граждане. Они выявили факт нарушения миграционного законодательства России.

В ходе проверки режима пребывания, который полицейские проводили на улице Шмидта, был выявлен гражданин Республики Узбекистан, который трудился, не имея при себе разрешительных документов.

«В его отношении приняты меры административного воздействия, в частности, составлен протокол, предусматривающий наложение штрафа до 5000 рублей. Также за незаконное трудоустройство жителя другой страны без документов, к ответственности привлечен гражданин РФ», - прокомментировал начальник отдела управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Евгений Тургенев.

Работодатель также выплатит штраф в размере 5000 рублей. В управлении по вопросам миграции УМВД напоминают, что пензенцы могут сообщить о фактах нелегального пребывания иностранцев на территории России и об осуществлении ими трудовой деятельности без разрешения могут по телефону - 63 25 67.