Готовы к таким откровениям? Пензенцев погружают в мир страсти

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06 июня 2019, 16:38Культура
В пензенской картинной галерее применяют нестандартный подход к экскурсиям. Осмотр самой соблазнительной выставки, именно так ее характеризуют сотрудники, намечен в нерабочее время – с наступлением сумерек.
В Губернаторском доме организовали «откровенную и незабываемую вечернюю экскурсию по выставке».
«Вас ждет увлеченное путешествие в мир любви, красоты и страсти. Не упустите возможность познакомиться с самой соблазнительной и чувственной выставкой года. Вы получите незабываемые впечатления от вечернего похода в музей», - написано на официальной страничке культурного учреждения в соцсети «ВКонтакте».
«Ого! А пензенцы готовы к таким откровениям?», - сделала шуточный комменарий пользователь Екатерина.
Речь идет о работах в жанре ню художников XVII века: Шарля Шаплена, Яна Ционглинского, Виктора Боброва, Бориса Кустодиева, Аристарха Лентулова, Константина Савицкого, Роберта Фалька, Игнатия Невинского и других. Все картины находятся в фондах музея и собраны на выставке.
Возрастные ограничения - 16+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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