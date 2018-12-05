В Пензенской области госулуги максимально переведут в «цифру»

В 2018-м за государственными и муниципальными услугами пензенцы обратились более 260 тысяч раз. По сравнению с прошлым годом, показатель вырос почти вдвое. Однако, если большая часть госуслуг доступны в электронной форме, то воспользоваться муниципальными в том же формате до сих пор можно далеко не всеми. Проблему обсудили на заседании в областном правительстве.

Только в электронном виде. К такому стандарту до конца 2018 года должны привести все государственные и муниципальные услуги. И если первые на 99% доступны в электронном формате, то количество муниципальных в том же виде - намного меньше. В Пензе лишь 140 услуг отвечают современным нормам. До конца года необходимо выполнить объем по 900 позициям. И тут специалисты столкнулись с трудностями: к примеру, информирование граждан об успеваемости школьников, попавшее в список, не является услугой.

«Там отсутствует заявление на предоставление выписки из журнала, но оно есть в постановлении, которое определяет перечень услуг. Поэтому сейчас надо министерству экономики скорректировать список или минобру разработать по таким услугам регламент», - предложил начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

Реализация приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь» на территории Пензенской области, проходит куда успешнее. К нему в регионе присоединились 32 учреждения - 13 детских и 19 взрослых. В списке оказались больницы, успешно реализующие проект «Бережливая поликлиника».

«Сформирован следующий портфель процессов, которые будут реализованы в 2019 году в данных лечебных учреждениях - это совершенствование процесса электронного документооборота, перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом, проект повышения доступности медицинской помощи для жителей сельских населенных пунктов», - рассказала врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Оптимизировать работу персонала планируют и за счет привлечения молодых кадров и повышения квалификации опытных сотрудников. Для этого медицинский персонал будут направлять на специальные курсы.