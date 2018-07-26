Гостям из Йошкар-Олы презентовали архитектуру Пензы

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27 июля 2018, 13:39Общество
27 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с начальником управления архитектуры и градостроительства администрации Йошкар-Олы Кириллом Москвичевым.
Как сообщает пресс-служба мэрии, стороны обсудили проблемы и задачи по формированию комфортной городской среды.
«Знаю, что вы приехали в Пензу с конкретной целью - познакомиться с некоторыми градостроительными проектами. И все же рекомендую вам посетить скверы Бессмертного полка, «45 меридиан», Олимпийскую аллею, Юбилейную площадь. Они появились в Пензе не так давно и стали излюбленными местами отдыха горожан. Может, потому, что в них реализованы общественные инициативы», - отметил Виктор Кувайцев.
Также глава горадминистрации сообщил, что пензенская делегация планирует посетить Йошкар-Олу с ответным визитом.
«Надеюсь, это позволит укрепить дружбу между нашими городами и послужит взаимовыгодному сотрудничеству Пензы и Йошкар-Олы в дальнейшем», - сказал Виктор Кувайцев.
В завершении встречи состоялся обмен памятными сувенирами, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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