27 июля 2018, 13:39Общество

Гостям из Йошкар-Олы презентовали архитектуру Пензы

27 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с начальником управления архитектуры и градостроительства администрации Йошкар-Олы Кириллом Москвичевым.

Как сообщает пресс-служба мэрии, стороны обсудили проблемы и задачи по формированию комфортной городской среды.

«Знаю, что вы приехали в Пензу с конкретной целью - познакомиться с некоторыми градостроительными проектами. И все же рекомендую вам посетить скверы Бессмертного полка, «45 меридиан», Олимпийскую аллею, Юбилейную площадь. Они появились в Пензе не так давно и стали излюбленными местами отдыха горожан. Может, потому, что в них реализованы общественные инициативы», - отметил Виктор Кувайцев.

Также глава горадминистрации сообщил, что пензенская делегация планирует посетить Йошкар-Олу с ответным визитом.

«Надеюсь, это позволит укрепить дружбу между нашими городами и послужит взаимовыгодному сотрудничеству Пензы и Йошкар-Олы в дальнейшем», - сказал Виктор Кувайцев.

В завершении встречи состоялся обмен памятными сувенирами, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_vstretilsya_s_nachalnikom_upravleniya_arkhitektury_i_gradostroitelstva_yoshkar_oly_/
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