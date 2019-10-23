Гостивший в Пензе рецидивист пошел на преступление

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23 октября 2019, 16:36Криминал
33-летнего жителя Тульской области осудили в Пензе за кражу у спящего человека.
Установлено, что мужчина был в Пензе проездом летом 2019 года. Утром 4 июля в пьяном виде он пришел в бар на ул. Урицкого и увидел, что за барной стойкой спит человек. Злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает, и вытащил из кофты посетителя смартфон и деньги.
Тульчанин ушел из заведения, он попытался разблокировать телефон, но не смог, потому что там стоял пароль. Поэтому мужчина выкинул гаджет, а на чужие деньги купил продукты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Негодяя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения, которые установлены в баре. Оказалось, что мужчина имеет судимость за покушение на убийство, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В Пензе жителя Тульской области приговорили к двум годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строго режима.
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