Гостиничные номера в «Буртасах» приводят в порядок для спортсменов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании по вопросам развития туризма в регионе озвучил проблему, связанную с состоянием гостиничных номеров во дворце спорта «Буртасы», где останавливаются иногородние и иностранные спортсмены на период соревнований.

По словам губернатора, росту туристического потока в регионе способствует, в том числе, и проведение федеральных спортивных мероприятий. Но здесь, отметил он, есть некоторые проблемы.

«Спортивные объекты у нас есть, но гостиничных номеров не хватает. Спортсмены, которые приезжали к нам на состязания в «Буртасы», говорят, что все замечательно - и культурная программа, и объекты. Но тренер сказала, что номера, в которые их поселили, оставляют желать лучшего. Мне стало стыдно, что мы не выделили средств на ремонт номеров в «Буртасах». Я дал поручение, мы ремонтируем эти номера, чтобы впечатление о Пензе было достойное», - рассказал он.

Иван Белозерцев подчеркнул: хорошо, что в городе открываются и новые гостиницы. Глава регионального минкультуры Татьяна Курдова сообщила, что ежегодно число отелей в Пензенской области увеличивается.

«Сейчас всего в регионе - 2312 объектов туриндустрии. С 2019 будет обязательная аккредитация гостиниц, пока она добровольная, ее прошли 13 гостиниц и отелей», - пояснила она.

Ранее губернатор заявил о том, что за последние годы Пензенская область превратилась в крупный туристический центр. На совещании обсудили и вопрос, связанный с антитеррористической защищенностью гостиниц, пишет ИА «Пенза-Пресс».