200 человек отправятся на Лермонтовский праздник поэзии на ретропоезде

К всероссийскому Лермонтовскому дню поэзии (0+), который состоится 6 июля, готовятся не только заслуженные деятели культуры, артисты и поэты, но и пензенские железнодорожники. В 2019 году гостям праздника впервые предложили отправиться из Пензы в «Тарханы» на ретропоезде.

Гудок исторического локомотива больше похож на мощный рев, который слышен за несколько километров. В кабине - паровозная бригада из трех человек - машинист, его помощник и кочегар. Они, на первый взгляд, выполняют простую работу - подкидывают уголь в топку. При этом внутри стоит невыносимая жара. Температура воздуха в кабине поднимается до 70 градусов.

«По сравнению с тепловозом, конечно, тяжелее. Разные рычаги, а не просто кнопку нажать. Постоянно в работе: за дорогой надо следить, подливать воду и уголь закидывать. Едем - два-три часа, вообще на месте не стоим», - рассказал машинист тепловоза и паровоза Олег Петров.

Транспорт обкатали перед Лермонтовским днем поэзии, который в 6 июля пройдет в «Тарханах». Добраться до места празднования горожане смогут на ретропоезде. После тестовых поездок специалисты уверяют, что локомотив не подведет в дороге, осталось прицепить пассажирские вагоны, а их будет два, и можно отправляться в путь.

Легендарный паровоз «Лебедянка» назван по фамилии главного конструктора Льва Лебедянского. Его история началась 65 лет назад. Сначала он работал в одном из самых крупных депо, в Самарской области, после был отправлен на базу запаса. А в 2013 году машину восстановили и с тех пор ежегодно показывают пензенцам в День Победы.

В ретро-тур собираются около 200 человек. Все билеты уже проданы. Отправление из областного центра намечено на 8.00, прибытие на станцию «Белинская» - на 9.40 минут. На пути следования предусмотрена одна остановка на станции «Симанщина», так что у местных жителей есть шанс сфотографировать раритетный паровоз. Кстати, такие железнодорожные прогулки к лермонтовским местам в планах сделать регулярными.