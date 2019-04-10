Гостей каменского придорожного кафе хотели накормить сомнительной курицей

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10 апреля 2019, 12:36Общество
Специалисты управления Россельхознадзора по Пензенской области выявили нарушения в каменском придорожном кафе.
Как сообщили в пресс-службе управления, специалисты выявили нарушение ветеринарно-санитарных правил при заготовке мяса птицы. Так, для приготовления блюд индивидуальный предприниматель привез куриную грудку, у которой не было ветеринарных документов.
В результате предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему придется выплатить штраф, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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