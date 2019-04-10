10 апреля 2019, 12:36Общество

Гостей каменского придорожного кафе хотели накормить сомнительной курицей

Специалисты управления Россельхознадзора по Пензенской области выявили нарушения в каменском придорожном кафе.

Как сообщили в пресс-службе управления, специалисты выявили нарушение ветеринарно-санитарных правил при заготовке мяса птицы. Так, для приготовления блюд индивидуальный предприниматель привез куриную грудку, у которой не было ветеринарных документов.

В результате предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему придется выплатить штраф, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-279847/

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