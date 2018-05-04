Гость из Челябинска воровал в пензенских магазинах шампунь

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04 мая 2018, 19:47Криминал
Молодой человек обвиняется в хищении из магазина почти 50 флаконов средства для мытья волос. Он приехал из Челябинска в Пензу, набивал в рюкзак шампунь из магазина и не платил за него. Следствие уже получило его признание в воровстве.
«Весь шампунь продал за 3000 тысячи рублей, на которые купил телефон», - рассказал задержанный.
В первый раз - 17 флаконов, во второй - 29. В обоих случаях покупателей для сбыта украденного находил на рынке. А сам шампунь - в торговой сети. То, что в здании повсюду камеры видеонаблюдения, мужчину не остановило. Пропажу обнаружили продавцы, они же и вызвали полицию.
«Сотрудники полиции выехали на место происшествия, внимательно изучили видеозаписи, на которых увидели молодого человека, который зашел в магазин с рюкзаком и сложил в него что-то, при этом он периодически оглядывался по сторонам, чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает. После этих действий покинул магазин, ничего не оплатив на кассе», - прокомментировала старший дознаватель ОП №3 УМВД России по Пензе Елена Черных.
Полицейским после задержания объяснил, что, по большому счету, был вынужден пойти на преступление, потому что работы нет, а деньги нужны. Ранее он воровал и перепродавал шоколадки, но затем понял, что шампунь - более ходовой товар. Это будет не первое привлечение к уголовной ответственности гостя из Челябинска. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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