Госпрограмма развития сельских территорий хотят сделать нацпроектом

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21 мая 2019, 14:31Общество
«Единая Россия» сделает все, чтобы госпрограмма комплексного развития сельских территорий в обозримом будущем приобрела статус национального проекта.
Участники форума сельских депутатов «Единой России» сформируют предложения, и донесут до председателя партии, премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Проведению сегодняшнего форума «Единой России» предшествовало широкое партийное обсуждение. Практически во всех регионах тысячи наших коллег, депутатов сельских поселений, членов «Единой России» посвятили этому не одну дискуссию. В первый день съезда партии в декабре 2018 года одна из площадок была посвящена теме устойчивого развития сельских территорий.
Напомню, мы договорились, что сделаем все, чтобы программа в обозримом будущем приобрела статус национального проекта. Поэтому сегодня от качества дискуссий и предложений, которые будут сформулированы и донесены до председателя партии, председателя правительства Дмитрия Медведева, будет зависеть конкретное, предметное насыщение программы. […] Госпрограмма комплексного развития сельских территорий – это не только про АПК, а про улучшение качества жизни людей на селе», - пояснил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Напомним, форум сельских депутатов партии «Единая Россия» проходит в Воронеже. Участники – более 250 человек - обсуждают вопросы социального развития села и проект государственной программы «Развитие сельских территорий», подготовленный министерством сельского хозяйства РФ по поручению президента России Владимира Путина.
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