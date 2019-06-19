Госдума приняла законопроект по решению проблемы обманутых дольщиков

Пакет законопроектов «Единой России», принятых Госдумой во втором чтении, помогает в решении проблем обманутых дольщиков и определяет порядок дальнейших действий в отношении объектов долевого строительства. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента, руководитель рабочей группы президиума генерального совета партии по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

«Сегодня во втором чтении Госдумой были приняты два законопроекта, которые способствуют решению проблемы обманутых дольщиков в части множества застарелых проблем. Очень важно, что первым из законопроектов предусматривается создание единого реестра проблемных объектов, участие в создании которого принимает рабочая группа «Единой России». Он будет размещен в единой информационной системе жилищного строительства», - рассказал Якубовский.

Он также отметил, что будет устранена коллизия, связанная с использованием материнского капитала в долевом строительстве. «С принятием законопроекта использование материнского капитала при строительстве с использованием счетов эскроу станет возможным», - пояснил парламентарий.

По его словам, будет решена еще одна не менее важная проблема – порядок выплаты компенсации обманутым гражданам. «Ранее люди могли рассчитывать только на несоразмерное стоимости их жилья материальное возмещение, так как оно рассчитывалось на момент заключения договора долевого участия. Теперь компенсация будет выплачиваться исходя из рыночной стоимости аналогичного жилья», - рассказал Якубовский.

Помимо этого, законопроектами предусматривается возможность дополнительного привлечения средств Фондами защиты прав участников долевого строительства в регионах путем передачи им страховых портфелей. Также фонды смогут выступать поручителями застройщиков перед банками, чтобы получить проектное финансирование, сообщает пресс-служба ЕР.