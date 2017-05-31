Госдума планирует ограничить проценты по микрозаймам

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31 мая 2017, 14:34Лента новостей
Государственная Дума РФ хочет ввести ограничение на предельный размер процентной ставки, который предлагают микрофинансовые организации (МФО).
Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, планируется внести поправки в действующее законодательство.
Доходность микрофинансовых организаций намерены зафиксировать в размере 150% годовых, пишет «Коммерсант». В настоящее время процентная ставка некоторых МФО может достигать 800%.
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