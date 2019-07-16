Госдума одобрила законопроекты о защите медработников и пациентов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении два законопроекта, которые направлены на защиту медицинских работников и пациентов, разработанные депутатами фракции «Единой России».

Речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях России, которые предполагают усиление ответственности за воспрепятствование деятельности медицинских работников.

Действующим законодательством установлена повышенная уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, совершенные в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности. Данная норма теперь будет распространяться и на медицинских работников.

Законопроектом предлагается распространить данный подход на причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и внести соответствующие изменения в статьи 115, 119 УК РФ. Также предлагается установить в уголовном законодательстве ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

Как отмечается в пояснительной записке, пострадавший медработник является единственным профессионалом, способным оказать медицинскую помощь в населенном пункте. В таких случаях под угрозу ставится здоровье жителей, лишенных возможности получить необходимую, иногда неотложную, медпомощь,.

В Кодекс об административных правонарушениях России предлагаются изменения, устанавливающие ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медработника, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Кроме того, усиливается ответственность за непредоставление преимущества в движении скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и со специальным звуковым сигналом. Теперь штраф за подобные действия составит от 3 до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортом на срок до одного года.

Как ранее заявлял депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Грибов, новеллой является расширение действия статьи «на случаи посягательств не только на лиц, осуществляющих деятельность, но и их близких или лиц, выполняющих общественный долг».

«Также ранее предполагалось указать закрытый перечень воспрепятствования деятельности медработников. Это удержание, угрозы, создание препятствий по доступу к больному. Правительство предложило сделать этот перечень открытым и указана формулировка «в какой бы то ни было форме» - то есть любое действие, которое может восприниматься как воспрепятствование деятельности. Это основная суть законопроекта, направленного на защиту прав врачей и пациентов», - отметил Грибов.