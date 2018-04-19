19 апреля 2018, 19:48Общество

Госдолг Пензенской области удалось за год сократить на 983 млн руб

Доходы и расходы муниципальных образований Пензенской области отныне находятся под пристальным вниманием главы региона. Иван Белозерцев на заседании коллегии министерства финансов заявил, что нагрузка на бюджеты муниципалитетов снизилась и освободившимися средствами необходимо распоряжаться максимально эффективно.

Легализация бизнеса и сокращение госдолга - еще две важные задачи, которые губернатор поставил перед финансовыми органами региона на ближайший год. Кроме того, эксперты обсудили итоги прошедшего финансового года.

Программа экономического оздоровления региона позволила в 2017 году дополнительно получить три миллиарда рублей. Два из них - за счет оптимизации доходов, остальное - в результате работы над расходной частью бюджета. При этом госдолг Пензенской области удалось сократить на 983 миллиона рублей. Кроме того, за рост налоговой базы регион получил грант из федерального бюджета - 170 миллионов рублей.

Общество
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