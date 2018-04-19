Госдолг Пензенской области удалось за год сократить на 983 млн руб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 апреля 2018, 19:48Общество
Доходы и расходы муниципальных образований Пензенской области отныне находятся под пристальным вниманием главы региона. Иван Белозерцев на заседании коллегии министерства финансов заявил, что нагрузка на бюджеты муниципалитетов снизилась и освободившимися средствами необходимо распоряжаться максимально эффективно.
Легализация бизнеса и сокращение госдолга - еще две важные задачи, которые губернатор поставил перед финансовыми органами региона на ближайший год. Кроме того, эксперты обсудили итоги прошедшего финансового года.
Программа экономического оздоровления региона позволила в 2017 году дополнительно получить три миллиарда рублей. Два из них - за счет оптимизации доходов, остальное - в результате работы над расходной частью бюджета. При этом госдолг Пензенской области удалось сократить на 983 миллиона рублей. Кроме того, за рост налоговой базы регион получил грант из федерального бюджета - 170 миллионов рублей.
19 апреля 2018, 19:51В Пензе к «Бессмертному полку» присоединятся музыканты
19 апреля 2018, 19:48Госдолг Пензенской области удалось за год сократить на 983 млн руб
19 апреля 2018, 19:46Пензенский «Дизелист» выиграл Кубок регионов НМХЛ
19 апреля 2018, 19:41В Колышлейском районе спустя почти 50 лет отремонтируют больницу
19 апреля 2018, 19:38В Пензенской области за неделю задержали более 50 мотоциклистов
19 апреля 2018, 19:31В Пензе назвали дату второго пика паводка
19 апреля 2018, 19:28В Пензе определили участников сборной по боксу для участия в Универсиаде
19 апреля 2018, 19:19Пензенцев приглашают на «Библионочь-2018»