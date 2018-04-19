Госдолг Пензенской области удалось за год сократить на 983 млн руб

Легализация бизнеса и сокращение госдолга - еще две важные задачи, которые губернатор поставил перед финансовыми органами региона на ближайший год. Кроме того, эксперты обсудили итоги прошедшего финансового года.



Программа экономического оздоровления региона позволила в 2017 году дополнительно получить три миллиарда рублей. Два из них - за счет оптимизации доходов, остальное - в результате работы над расходной частью бюджета. При этом госдолг Пензенской области удалось сократить на 983 миллиона рублей. Кроме того, за рост налоговой базы регион получил грант из федерального бюджета - 170 миллионов рублей.