Горящий ларек на пр. Строителей в Пензе тушили 24 пожарных

06 февраля 2020, 11:33Происшествия
В ночь на 6 февраля в Пензе на проспекте Строителей случился пожар. Подробности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
По данным управления, огонь вспыхнул 5 февраля в 23:49 в торговом павильоне. В результате сгорела крыша на площади 150 кв метров, выгорело внутреннее помещение площадью 60 кв метров в одноэтажном здании. Пожар тушили 24 сотрудника МЧС с помощью шести единиц спецтехники.
«Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Дознаватели и испытательная пожарная лаборатория будут сегодня работать на месте происшествия. Пострадавших нет», - рассказала журналистам начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В управлении просят жителей области соблюдать противопожарную безопасность. Следует быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели.
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