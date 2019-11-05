Горящие туры в Турцию из Астаны: 6 лучших спа-комплексов в Кемере

Избежать осенней хандры легко. Горящие туры в Турцию из Астаны словно по волшебству перенесут в центр знаменитых спа-комплексов — гостеприимный Кемер, где тепло до конца октября. Осень — время, когда в Турции нет изнуряющей жары и толп туристов. Появляется шанс без спешки насладиться отдыхом и разнообразными спа-процедурами.

Отдых в Турции: удовольствие без границ



Планируя тур в Турцию с вылетом из Нур-Султана или Астаны, прежде всего следует найти подходящий отель. В этом поможет туристическая компания Poehalisnami.kz, на сайте которой можно почитать отзывы туристов, воспользоваться удобной системой поиска. Например, можно просмотреть отели Турции на первой линий, для семейного или молодежного отдыха.



Port Nature Resort & Spa 5*



Близкое расположение к морю, песчаный пляж, бассейны сделают отдых здесь незабываемым. Гостей отеля ждет бесплатное эксклюзивное мороженое и 148 видов алкогольных напитков. Восстановить силы и красоту помогут грязевые маски, обертывания водорослями, гидромассаж и ванны с целебными солями. Детей, несомненно, порадуют 18 горок аквапарка и игровая площадка в тысячу квадратных метров.



Queens Park Resort Tekirova 5*



Собрались купить тур в Турцию из Астаны? Обратите внимание на этот отель! Райский уголок, утопающий в зелени пальм, очарует даже самого искушенного туриста. Гостей в отеле ждет пляж с шезлонгами, просторный бассейн и фитнес-центр. Особая фишка Queens Park Resort Tekirova — широкий выбор массажных процедур, которые помогут быстро перезарядиться и погрузиться в глубокий релакс.



Tu Casa Gelidonya Hotel 4*



Живописный оазис на берегу Средиземного моря — парадиз для тех, кто любит комфорт и уединение. Имеется собственный спа-центр, в котором вам предложат посетить традиционную турецкую баню, массаж и процедуры по уходу за кожей. Особо гости отмечают профессионализм массажистов и внимательность персонала в спа-центре.



Catamaran Resort Hotel 5*



Сказочно красивый отель в 10 км от Кемера располагает комфортабельным пляжем, бассейном, аквапарком, отличными номерами. Большой выбор спа-процедур поможет посвежеть и похорошеть.



Dosinia Luxury Resort 5*



Крытый и открытый бассейны, ухоженный песчано-галечный пляж, великолепный вид на горы – все это есть Dosinia Luxury Resort. Спа-процедуры, среди которых гидротерапия и профессиональный массаж, помогут почувствовать себя на высоте.



Amara Prestige Hotel 5*



Уютный отель порадует водными развлечениями, благоустроенным пляжем и разнообразием баров и ресторанов. Соляные ванны, релакс-бассейн, парная, хамам, сеансы массажа сделают отдых в Турции из Астаны приятным и запоминающимся.