Горящие туры в Турцию из Астаны: 6 лучших спа-комплексов в Кемере

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 ноября 2019, 14:51Лента новостей
Избежать осенней хандры легко. Горящие туры в Турцию из Астаны словно по волшебству перенесут в центр знаменитых спа-комплексов — гостеприимный Кемер, где тепло до конца октября. Осень — время, когда в Турции нет изнуряющей жары и толп туристов. Появляется шанс без спешки насладиться отдыхом и разнообразными спа-процедурами.
Планируя тур в Турцию с вылетом из Нур-Султана или Астаны, прежде всего следует найти подходящий отель. В этом поможет туристическая компания Poehalisnami.kz, на сайте которой можно почитать отзывы туристов, воспользоваться удобной системой поиска. Например, можно просмотреть отели Турции на первой линий, для семейного или молодежного отдыха.
Близкое расположение к морю, песчаный пляж, бассейны сделают отдых здесь незабываемым. Гостей отеля ждет бесплатное эксклюзивное мороженое и 148 видов алкогольных напитков. Восстановить силы и красоту помогут грязевые маски, обертывания водорослями, гидромассаж и ванны с целебными солями. Детей, несомненно, порадуют 18 горок аквапарка и игровая площадка в тысячу квадратных метров.
Собрались купить тур в Турцию из Астаны? Обратите внимание на этот отель! Райский уголок, утопающий в зелени пальм, очарует даже самого искушенного туриста. Гостей в отеле ждет пляж с шезлонгами, просторный бассейн и фитнес-центр. Особая фишка Queens Park Resort Tekirova — широкий выбор массажных процедур, которые помогут быстро перезарядиться и погрузиться в глубокий релакс.
Живописный оазис на берегу Средиземного моря — парадиз для тех, кто любит комфорт и уединение. Имеется собственный спа-центр, в котором вам предложат посетить традиционную турецкую баню, массаж и процедуры по уходу за кожей. Особо гости отмечают профессионализм массажистов и внимательность персонала в спа-центре.
Сказочно красивый отель в 10 км от Кемера располагает комфортабельным пляжем, бассейном, аквапарком, отличными номерами. Большой выбор спа-процедур поможет посвежеть и похорошеть.
Крытый и открытый бассейны, ухоженный песчано-галечный пляж, великолепный вид на горы – все это есть Dosinia Luxury Resort. Спа-процедуры, среди которых гидротерапия и профессиональный массаж, помогут почувствовать себя на высоте.
Уютный отель порадует водными развлечениями, благоустроенным пляжем и разнообразием баров и ресторанов. Соляные ванны, релакс-бассейн, парная, хамам, сеансы массажа сделают отдых в Турции из Астаны приятным и запоминающимся.
05 ноября 2019, 17:58В Заречном предлагают увеличить расстояние до алкомаркетов
05 ноября 2019, 17:39В Пензенской области около 57 млн направят на обеспечение жильем медиков
05 ноября 2019, 17:08Белозерцев: Снабжение детей-инвалидов лекарствами должно быть бесперебойным
05 ноября 2019, 16:38Пензенцы собрали 22 тонны макулатуры и пластика в рамках проекта «ВторБум»
05 ноября 2019, 16:07В Пензенской области трем лучшим инженерам вручат по 50 тысяч рублей
05 ноября 2019, 15:37Леонид Левин ответил на вопросы жителей Белинского района
05 ноября 2019, 15:06Назван средний балл за этнографический диктант в Пензенской области
05 ноября 2019, 14:51Горящие туры в Турцию из Астаны: 6 лучших спа-комплексов в Кемере