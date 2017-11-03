Горожанин просит привести в порядок дорогу на выезде из Пензы

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03 ноября 2017, 09:33Общество
Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» с просьбой отремонтировать дорогу, соединяющую Арбеково и трассу М-5.
«Совсем не освещается и много глубоких ям. Вечером ехали с ребенком из «Буртас» и оставили там колесо. Ямы недавно засыпали крупным щебнем, но от него после дождей не осталось и следа», - написал горожанин.
Обращение направлено в администрацию города, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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