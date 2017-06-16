Горожанин предлагает дать названия лужам у Пензы-1

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16 июня 2017, 15:02Общество
Житель Пензы просит облагородить территорию между улицами Суворова и Бакунина.
«Центр города, сквер между улицами Суворова и Бакунина, тротуар как после бомбежки. Асфальтового покрытия как такового там вообще нет местами, приходится по грязи обходить гигантские лужи, которым в пору давать названия, как морям на карте мира. Стыдно перед гостями города: люди, выходя с вокзала «Пенза-1», попадают в дикую деревню», - написал мужчина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
Пензенец просит внести этот участок в список улиц для капитального ремонта, найти средства на ремонт тротуара и бордюров и запретить проезд автомобилей по нему.
Информагентство направило по данной жалобе официальный запрос.
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