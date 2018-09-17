Горожанин поблагодарил мэра за ремонт на ул. Московской

Пользователь Алексей Макаров написал на своей страничке в Facebook о том, что на улице Московской провалилась часть тротуарной плитки – «грунт вместе с камнем начал уходить вниз после ремонта сетей и некачественного восстановления покрытия». Спустя несколько дней мужчина заметил, как рабочие привели в порядок это место.

«Сегодня на этом участке были замечены рабочие. Плитку из натурального камня переложили заново, основание укрепили», - сообщил он.

За восстановление пешеходной дороги пензенец выразил благодарность мэру Пензы Виктору Кувайцеву, а также его заму Юрию Ильину.

Напомним, улица Московская была вымощена гранитной плиткой к 350-летию города - в 2013 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».