17 сентября 2018, 17:08Общество

Горожанин поблагодарил мэра за ремонт на ул. Московской

Пензенец благодарен городским властям за быстрое решение проблемы, связанной с ремонтом улицы Московской.

Пользователь Алексей Макаров написал на своей страничке в Facebook о том, что на улице Московской провалилась часть тротуарной плитки – «грунт вместе с камнем начал уходить вниз после ремонта сетей и некачественного восстановления покрытия». Спустя несколько дней мужчина заметил, как рабочие привели в порядок это место.

«Сегодня на этом участке были замечены рабочие. Плитку из натурального камня переложили заново, основание укрепили», - сообщил он.

За восстановление пешеходной дороги пензенец выразил благодарность мэру Пензы Виктору Кувайцеву, а также его заму Юрию Ильину.

Напомним, улица Московская была вымощена гранитной плиткой к 350-летию города - в 2013 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 157
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://www.facebook.com/alexey.makarov

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ