Горожанин поблагодарил мэра за ремонт на ул. Московской

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17 сентября 2018, 17:08Общество
Пензенец благодарен городским властям за быстрое решение проблемы, связанной с ремонтом улицы Московской.
Пользователь Алексей Макаров написал на своей страничке в Facebook о том, что на улице Московской провалилась часть тротуарной плитки – «грунт вместе с камнем начал уходить вниз после ремонта сетей и некачественного восстановления покрытия». Спустя несколько дней мужчина заметил, как рабочие привели в порядок это место.
«Сегодня на этом участке были замечены рабочие. Плитку из натурального камня переложили заново, основание укрепили», - сообщил он.
За восстановление пешеходной дороги пензенец выразил благодарность мэру Пензы Виктору Кувайцеву, а также его заму Юрию Ильину.
Напомним, улица Московская была вымощена гранитной плиткой к 350-летию города - в 2013 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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