Горожан напугал столб дыма неподалеку от Пензы

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15 апреля 2019, 15:37Общество
Неподалеку от Пензы клубами валил дым. Об этом стало известно из Сети.
Пользователи опубликовали фото в группе соцсети «ВКонтакте». Они задались вопросом, откуда взялся дым, который видно из многих районов Пензы.
В комментариях очевидцы рассказали, что вспыхнула трава в деревне Ольшанка. Судя по фото, площадь возгорания довольно внушительная.Также пользователи добавили, что это не первый подобный случай, по их словам, поле горело в пятницу 12 апреля.
Получить комментарий пресс-службы МЧС по факту возгорания пока не удалось.
Напомним, с 15 апреля в Пензенской области наступил пожароопасный сезон. В связи с этим жителей просят соблюдать меры пожарной безопасности. Так, нельзя поджигать растения на полях и в лесу, сжигать мусор на дачных участках можно только в металлических бочках, при этом рядом следует расположить средства пожаротушения. Расстояние от костра до ближайших построек должно быть не меньше пяти метров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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