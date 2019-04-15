Горожан напугал столб дыма неподалеку от Пензы

Неподалеку от Пензы клубами валил дым. Об этом стало известно из Сети.

Пользователи опубликовали фото в группе соцсети «ВКонтакте». Они задались вопросом, откуда взялся дым, который видно из многих районов Пензы.

В комментариях очевидцы рассказали, что вспыхнула трава в деревне Ольшанка. Судя по фото, площадь возгорания довольно внушительная.Также пользователи добавили, что это не первый подобный случай, по их словам, поле горело в пятницу 12 апреля.

Получить комментарий пресс-службы МЧС по факту возгорания пока не удалось.

Напомним, с 15 апреля в Пензенской области наступил пожароопасный сезон. В связи с этим жителей просят соблюдать меры пожарной безопасности. Так, нельзя поджигать растения на полях и в лесу, сжигать мусор на дачных участках можно только в металлических бочках, при этом рядом следует расположить средства пожаротушения. Расстояние от костра до ближайших построек должно быть не меньше пяти метров, пишет ИА «Пенза-Пресс».