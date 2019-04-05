05 апреля 2019, 17:39Криминал

Городищенского пенсионера обчистили под предлогом продажи инструментов

32-летнего жителя Краснодарского края обвиняют в грабеже, который он совершил в Городищенском районе Пензенской области.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в конце февраля 2018 года мужчина пришел в дом 77-летнего жителя села Чаадаевка, чтобы продать ему инструменты. Когда гость увидел у пенсионера 37 тысяч рублей, он толкнул его, схватил деньги и убежал. Злоумышленника нашли с помощью камер видеонаблюдения.

Мужчина возместил ущерб пенсионеру. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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