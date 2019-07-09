Городищенский электрик получил смертельный удар током

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09 июля 2019, 15:37Происшествия
В Городищенском районе возбудили уголовное дело по факту смерти электрика во время выполнения работ на воздушной линии электропередач.
55-летний мужчина работал в ООО «Городищенское районное электротеплосетевое предприятие». Днем 29 июня на улице Красная Заря в городе Сурске он ремонтировал воздушную линию электропередач, которая идет от трансформаторной подстанции.
«В результате допущенных нарушений требований охраны труда и техники безопасности со стороны ответственных лиц данной организации потерпевший получил травмы головы, груди и живота, а также электротравму, отчего наступила его смерть», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и личности тех, кто нес ответственность за соблюдение требований охраны труда. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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