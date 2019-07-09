Городищенский электрик получил смертельный удар током

В Городищенском районе возбудили уголовное дело по факту смерти электрика во время выполнения работ на воздушной линии электропередач.

55-летний мужчина работал в ООО «Городищенское районное электротеплосетевое предприятие». Днем 29 июня на улице Красная Заря в городе Сурске он ремонтировал воздушную линию электропередач, которая идет от трансформаторной подстанции.

«В результате допущенных нарушений требований охраны труда и техники безопасности со стороны ответственных лиц данной организации потерпевший получил травмы головы, груди и живота, а также электротравму, отчего наступила его смерть», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и личности тех, кто нес ответственность за соблюдение требований охраны труда. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».