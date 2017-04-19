Городищенские предприятия «забыли» платить зарплату сотрудникам

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19 апреля 2017, 12:03Общество
В Городищенском районе Пензенской области руководителей предприятий привлекли к уголовной ответственности за невыплату заработной платы.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, руководительница одного из предприятий с января по март прошлого года не выплатила восьми сотрудникам 184 тыс. руб, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В результате суд назначил женщине наказание в виде штрафа 120 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
«В настоящее время задолженность перед работниками не погашена в связи с отсутствием у предприятия денежных средств», - сообщили в ведомстве.
Также в суд было направлено уголовное дело в отношении еще одного руководителя предприятия, который с января по июнь 2016 года задолжал сотруднику организации 20 880 рублей.
Директор свою вину отрицать не стал и возместил причиненный ущерб. От уголовной ответственности он судом освобожден, мужчине назначен судебный штраф - 48 000 рублей.
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