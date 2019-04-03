Городищенец стал «Заслуженным врачом РФ»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 апреля 2019, 17:08Общество
Городищенскому анестезиологу-реаниматологу Юсефу Пончееву присвоили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Юсеф Пончеев окончил Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова в 1990 году. В Городищенской районной больнице работает с 2003 года. Врач умело сочетает различные методы интенсивной терапии, владеет всеми видами анестезиологических пособий, отметили в министерстве.
Юсеф Пончеев оказывает круглосуточную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП в рамках программы «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях». За последние три года в составе реанимационной бригады выезжал более тысячи раз на аварии.
В 2016 году Юсеф Равильевич стал победителем в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» ежегодного Всероссийского конкурса врачей, в 2012 году ему была объявлена благодарность Законодательного Собрания Пензенской области, в 2015 году он был награжден Почетной грамотой Пензенской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 апреля 2019, 19:46Пензенские хоккеисты борются за Кубок надежды
03 апреля 2019, 19:16В пензенские военкоматы стало призываться больше образованной молодежи
03 апреля 2019, 19:14Пензенские исследователи рассказали о грядущей этнографической экспедиции
03 апреля 2019, 19:09В пензенском здании ДОСААФ может появиться кадетский корпус
03 апреля 2019, 19:02Губернатор оценил кондитерское предприятие в Каменке
03 апреля 2019, 17:58Пензенские дзюдоисты вернулись с самарского турнира с медалями
03 апреля 2019, 17:39Из адвокатов - в заключенные. Пензенский юрист поплатится за обман
03 апреля 2019, 17:08Городищенец стал «Заслуженным врачом РФ»