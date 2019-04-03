Городищенец стал «Заслуженным врачом РФ»

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Юсеф Пончеев окончил Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова в 1990 году. В Городищенской районной больнице работает с 2003 года. Врач умело сочетает различные методы интенсивной терапии, владеет всеми видами анестезиологических пособий, отметили в министерстве.

Юсеф Пончеев оказывает круглосуточную медицинскую помощь пострадавшим в ДТП в рамках программы «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях». За последние три года в составе реанимационной бригады выезжал более тысячи раз на аварии.

В 2016 году Юсеф Равильевич стал победителем в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» ежегодного Всероссийского конкурса врачей, в 2012 году ему была объявлена благодарность Законодательного Собрания Пензенской области, в 2015 году он был награжден Почетной грамотой Пензенской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, пишет ИА «Пенза-Пресс».