Городищенец накопил более 700 тыс руб долгов по алиментам

В Городищенском районе Пензенской области судебные приставы борются с 341 должником по алиментам.

36-летнего неплательщика объявили в розыск, уехал он недалеко - отыскали мужчину на территории области и вернули в Городищенский район. Отец задолжал своей дочери 742 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Мужчину привлекали к административной ответственности, а затем назначили 10 суток ареста. Эта мера, по мнению приставов, может побудить должника устроиться на работу и отдать деньги.

Еще один мужчина из Городища должен ребенку 257 тысяч рублей. В отношении него приставы применили более серьезную меру – лишение свободы.

Всего в Городищенском районе насчитывается 341 неплательщиков алиментов, которые задолжали своим детям 22,5 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».