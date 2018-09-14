Городищенец накопил более 700 тыс руб долгов по алиментам

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 сентября 2018, 17:59Общество
В Городищенском районе Пензенской области судебные приставы борются с 341 должником по алиментам.
36-летнего неплательщика объявили в розыск, уехал он недалеко - отыскали мужчину на территории области и вернули в Городищенский район. Отец задолжал своей дочери 742 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Мужчину привлекали к административной ответственности, а затем назначили 10 суток ареста. Эта мера, по мнению приставов, может побудить должника устроиться на работу и отдать деньги.
Еще один мужчина из Городища должен ребенку 257 тысяч рублей. В отношении него приставы применили более серьезную меру – лишение свободы.
Всего в Городищенском районе насчитывается 341 неплательщиков алиментов, которые задолжали своим детям 22,5 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 сентября 2018, 19:49Пензенцы недовольны изменением режима работы светофора на Окружной
14 сентября 2018, 19:47Николай Тактаров предложил проверять раз в год деятельность НКО
14 сентября 2018, 19:44В Пензе принимаются заявки на участие в конкурсе «Лучший экспортер года»
14 сентября 2018, 19:42В Воскресеновке сгорела баня
14 сентября 2018, 19:33В Кузнецке выставили картину, посвященную беседе Николая II с солдатом
14 сентября 2018, 19:29В Пензе объявлен конкурс на гранты для начинающих предприятий
14 сентября 2018, 19:26В Музей народного творчества приехали умельцы из Белинского района
14 сентября 2018, 19:21В пензенском колледже открылась специальность по управлению дронами