21 декабря 2016, 20:28Общество Голодяев прокомментировал обстрел школы №51 С руководством учебных заведений Пензы обсудили план мероприятий в предстоящие зимние праздники. Главной темой совещания стала занятость и безопасность детей.

Начальник городского управления образования напомнил о показательном и резонансном случае, когда несколько дней назад неизвестные расстреляли окна школы №51 из пневматического оружия. Чтобы подобное ЧП не повторилось, Юрий Голодяев посоветовал не скрывать информацию, а, напротив, своевременно сообщать о подобных фактах в управление образования, чтобы вовремя принять оперативные меры.

«Новость о том, что в одной из школ ночью в воскресенье гуляющие по парку люди стреляли из пневматики, почему-то я узнаю через неделю от прессы, а не от директора школы №51. Это случай вопиющий, и мы с вами не знаем, чем вызвана эта активность в отношении школы, и чем это могло бы закончиться», - сказал начальник управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Напомним, сообщение о том, что в школе повредили стекла, поступило в полицию 13 декабря. До сих пор в окнах видны выбоины от металлических шариков.

Правоохранительными органами по данному факту проводится проверка.

Общество

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