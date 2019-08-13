Глазки-пуговки. Пензенцы просят спасти крошечных котят от смерти

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13 августа 2019, 17:58Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о крошечных котятах, которые едва открыли глазки.
Малышей волонтерам в очередной раз подбросили. Сотрудники фонда уточнили в группе соцсети «ВКонтакте», что котята – домашние, неизвестные положили их в картонную коробку и оставили у дверей центра «Питомец». Все бы ничего, но только пензенцы много раз говорили о том, что котята, которые находятся в стенах центра, в большинстве случаев погибают.
«Единственный шанс им помочь - забрать на передержку. Можно сразу троих, можно по одному. Быть человеком – это нести ответственность за свои поступки. Стерилизовать кошку, раздать самостоятельно котят от нее или, как минимум, положить денег к ним в придачу», - добавили волонтеры.
Они просят пензенцев помочь им найти дом малышам с глазками-пуговками, потому что прошлая история с подброшенными котятами закончилась трагично. Напомним, тогда женщина принесла четырех пушистых комочков к дверям «Питомца» и убежала. Через несколько дней малыши скончались.
Узнать о том, как спасти котят, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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