Глазки-пуговки. Пензенцы просят спасти крошечных котят от смерти

Малышей волонтерам в очередной раз подбросили. Сотрудники фонда уточнили в группе соцсети «ВКонтакте», что котята – домашние, неизвестные положили их в картонную коробку и оставили у дверей центра «Питомец». Все бы ничего, но только пензенцы много раз говорили о том, что котята, которые находятся в стенах центра, в большинстве случаев погибают.

«Единственный шанс им помочь - забрать на передержку. Можно сразу троих, можно по одному. Быть человеком – это нести ответственность за свои поступки. Стерилизовать кошку, раздать самостоятельно котят от нее или, как минимум, положить денег к ним в придачу», - добавили волонтеры.

Они просят пензенцев помочь им найти дом малышам с глазками-пуговками, потому что прошлая история с подброшенными котятами закончилась трагично. Напомним, тогда женщина принесла четырех пушистых комочков к дверям «Питомца» и убежала. Через несколько дней малыши скончались.

Узнать о том, как спасти котят, можно здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».