Главы администраций изучат опыт создания акватеатра в Бессоновке

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 апреля 2019, 12:34Общество
Бессоновский бассейн с акватеатром станет базой для передачи опыта по привлечению жителей Пензенской области к физкультуре.
В бассейне действует проект «Плывем к здоровью», с сентября 2018 года там открыт акватеатр. В нем занимаются около 30 человек. Они разыгрывают на воде тематические представления, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Бессоновский район – хороший пример. Нужно, чтобы курирующие замы глав администраций и руководители спортивных учреждений съездили, посмотрели как организована работа, переняли положительный опыт», - сказал губернатор Иван Белозерцев.
Он подчеркнул, что без тренерского сопровождения невозможно развивать спортивные объекты в районах.
«Поработайте с кадровым составом администраций бассейнов и ФОКов. Назначьте директора, который будет отвечать за привлечение людей. В ФОКах для занятий йогой, пилатесом, другими видами физической активности выделите ставку или хотя бы полставки тренера», - подытожил глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
09 апреля 2019, 14:36Пензенские гастроэнтерологи будут работать для пациентов в субботу
09 апреля 2019, 14:06Бывшего директора «Пензалифта» осудили за сокрытие денег
09 апреля 2019, 13:36Пензенская триатлонистка выступит на первенстве Европы
09 апреля 2019, 13:04В Пензе займутся расчисткой пруда у горбольницы №6
09 апреля 2019, 12:34Главы администраций изучат опыт создания акватеатра в Бессоновке
09 апреля 2019, 12:03Пора вызывать уфологов. Над Арбеково пролетело НЛО
09 апреля 2019, 11:33Леонид Левин принял участие в форуме по управлению интернетом
09 апреля 2019, 11:02В Пензе число пожаров выросло на 43%