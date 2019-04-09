Главы администраций изучат опыт создания акватеатра в Бессоновке

Бессоновский бассейн с акватеатром станет базой для передачи опыта по привлечению жителей Пензенской области к физкультуре.

В бассейне действует проект «Плывем к здоровью», с сентября 2018 года там открыт акватеатр. В нем занимаются около 30 человек. Они разыгрывают на воде тематические представления, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Бессоновский район – хороший пример. Нужно, чтобы курирующие замы глав администраций и руководители спортивных учреждений съездили, посмотрели как организована работа, переняли положительный опыт», - сказал губернатор Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что без тренерского сопровождения невозможно развивать спортивные объекты в районах.

«Поработайте с кадровым составом администраций бассейнов и ФОКов. Назначьте директора, который будет отвечать за привлечение людей. В ФОКах для занятий йогой, пилатесом, другими видами физической активности выделите ставку или хотя бы полставки тренера», - подытожил глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».