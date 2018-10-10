Главврача земетчинской больницы оштрафовали за долги

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10 октября 2018, 13:21Общество
В Пензенской области главного врача земетчинской районной больницы оштрафовали на 30 тысяч рублей.
По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина не оплатил 96 тысяч рублей за поставку медикаментов в течение 30 дней, как было установлено по договору. При этом он производил выплаты по другим, заключенным позднее соглашениям.
В результате главврачу назначили штраф – 30 тысяч рублей. Кроме того, главного бухгалтера больницы привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время задолженность перед поставщиком медикаментов частично погашена, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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