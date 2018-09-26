Главврача шемышейской больницы дисквалифицировали

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26 сентября 2018, 11:03Общество
Прокуратура Шемышейского района Пензенской области при проверке местной больницы выявила повторное нарушение сроков оплаты по государственному контракту.
Было установлено, что главный врач шемышейской участковой больницы в мае 2018 года не оплатил госконтракт на поставку расходных материалов для рентген-кабинетов, который был заключен с ООО «Гарант-Мед» на сумму более 235 тыс. рублей. Подобное уже случалось месяцем ранее, тогда руководитель был оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
В результате прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По решению мирового судьи, главврача дисквалифицировали на один год.
Постановление вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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