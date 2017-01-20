20 января 2017, 16:31Общество Главврач городской детской поликлиники выслушает жалобы пензенцев В Пензе главный врач городской детской поликлиники Валерий Асеев будет проводить прием граждан по личным вопросам.

Валерий Асеев начнет принимать с 20 января ежедневно с 9.00 до 16.00, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, пензенцы в рамках приема могут сообщить о проблемах с вызовом врача на дом, лекарственного обеспечения, о качестве медицинского обслуживания поликлиники и по ряду других вопросов.

Прием будет проходить по адресу: 1-й проезд Рахманинова, 12. Горожане смогут прийти или позвонить по телефону: 44-95-60, а также на телефон дежурного администратора: 8-937-412-63-01.

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