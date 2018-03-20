20 марта 2018, 11:02Общество

Главу администрации Мокшанского района оштрафовали на 30 тыс руб

Главу администрации Мокшанского района Пензенской области оштрафовали на 30 тысяч рублей. Причиной послужило невыполнение обязательств по муниципальному контракту.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, администрация Мокшанского района своевременно не выполнила обязательства по оплате договора за проведенные работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков и изготовление межевых планов. Оплата услуг была осуществлена после сроков, установленных в договоре, и до вмешательства прокуратуры составляла всего 3% от общей суммы.

За это руководителя администрации района оштрафовали на 30 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. На данный момент долг погашен, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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