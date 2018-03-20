Главу администрации Мокшанского района оштрафовали на 30 тыс руб

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, администрация Мокшанского района своевременно не выполнила обязательства по оплате договора за проведенные работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков и изготовление межевых планов. Оплата услуг была осуществлена после сроков, установленных в договоре, и до вмешательства прокуратуры составляла всего 3% от общей суммы.

За это руководителя администрации района оштрафовали на 30 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. На данный момент долг погашен, пишет ИА «Пенза-Пресс».