23 декабря 2016, 19:33Общество Главред «Пенза-Пресс» рассказала о пресс-конференции Путина В Москве в Центре международной торговли завершилась 12-ая ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, которая длилась почти четыре часа. В ней приняла участие и главный редактор ИА «Пенза-Пресс» Елена Юсупова.

Глава государства ответил более чем на 60 вопросов российских и иностранных журналистов. Поднятые темы касались внешней и внутренней политики, а именно - экономики, социальной сферы. Журналисты обсудили с президентом Российской Федерации громкие коррупционные дела, допинговые скандалы в спорте, важные инфраструктурные проекты. Всего на встречу с главой государства аккредитацию получили около 1500 журналистов. В их числе - и представительница телерадиокомпании «Экспресс», главный редактор информационного агентства «Пенза-Пресс».

«Из разных регионов приехали представители. При этом было интересно, что каждый был со своим вопросом и хотел задать именно его, потому что считал его очень важным. Для этого люди старались привлечь к себе максимальное внимание: кто-то эпатажной внешностью, например, прическа с дредами и цветными нитками, кто-то яркой одеждой, кто-то плакатами. Они были разные, и не всегда суть плаката соответствовала вопросу. Кто-то просто распечатал фото Дональда Трампа, кто-то Путина в костюме супермена, причем, когда мы спросили, что значит этот плакат, человек просто сказал, что у нас женская редакция и мы все любим Путина, для нас он герой и для детей, которым мы помогаем, тоже герой.

Мой вопрос касался судьбы региональных телеканалов в связи с переходом на цифровое вещание, так как региональные каналы не были включены ни в первый, ни во второй мультиплекс и, скорее всего, не будут включены и в третий. А в 2018 году аналоговое вещание прекратится и вовсе. В связи с этим вопрос был: как жить телеканалам, потому что ситуация очень непростая.

На мой взгляд, в этом году давалась возможность высказаться больше федеральным журналистам, нежели региональным. Мне кажется, такая особенность была у этой пресс-конференции», - рассказала Елена Юсупова.

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