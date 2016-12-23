Главред ИА «Пенза-Пресс» принимает участие в пресс-конференции Путина

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23 декабря 2016, 13:03Общество
В Москве в Центре международной торговли проходит 12-ая ежегодная большая пресс-конференция главы государства Владимира Путина. Аккредитацию прошли около полутора тысяч российских и зарубежных журналистов, в том числе – из Пензы.
В их числе - и представительница телерадиокомпании «Экспресс». Главный редактор информационного агентства «Пенза-Пресс» Елена Юсупова подготовила президенту вопрос о дальнейшей судьбе регионального телевидения.
Напомним, что, по прогнозам представителей Минкомсвязи, в 2018 году может прекратиться федеральное субсидирование аналогового телевещания в российских субъектах.
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