Главный инспектор МВД России проведет прием граждан

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31 октября 2017, 16:03Общество
18 ноября главный инспектор МВД России Игорь Скляр проведет прием граждан (18+).
Он ответит на вопросы о деятельности органов внутренних дел Пензенской области. Предварительная запись - с 1 ноября с 9.00 до 18.00 (в рабочие дни, перерыв - с 13.00 до 14.00) по телефону: 63-55-55.
«Прием граждан состоится по адресу: город Пенза, улица Пушкина, 159. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность», - сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Прием будет продолжаться с 9 до 18 часов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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