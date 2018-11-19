Главный фтизиатр ПФО оценил работу пензенской туберкулезной больницы

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19 ноября 2018, 13:36Общество
Пензенскую область посетил главный внештатный фтизиатр Приволжского федерального округа, профессор Равиль Валиев.
Он осмотрел областную туберкулезную больницу, провел там консультацию сложных, в плане диагностики, пациентов с туберкулезом легких, а также прочитал лекцию по химиотерапии туберкулеза для врачей-фтизиатров, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
«Пензенская область занимает 14 место по заболеваемости туберкулезом среди 85 регионов, что свидетельствует о высокой выявляемости заболевания. Здесь созданы все условия для профилактики, диагностики и лечения туберкулеза», - отметил Равиль Валиев.
Аппараты диагностики позволяют выявить туберкулез в кратчайшие сроки.
Отмечается, что противотуберкулезными препаратами пациенты обеспечены на 100% как на стационарном, так и на амбулаторном этапах.
По словам Равиля Валиева, у Пензенской области есть необходимый потенциал для выполнения федеральных задач по совершенствованию и развитию фтизиатрической службы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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