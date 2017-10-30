30 октября 2017, 19:25Спорт Главе администрации Кузнецка вручили диплом за вклад в развитие хоккея В Кузнецке Пензенской области проходит зональное первенство по хоккею среди детских команд Приволжского федерального округа (0+). Турнир организован на высоком уровне. Такую оценку дал председатель правления межрегионального координационного центра хоккея Поволжья Владимир Асеев.

Нижний Новгород, Саранск, Заречный, Пенза и Кузнецк. Такова география участников первенства Приволжского федерального округа по хоккею среди детских команд. Перед началом турнира ребят приветствовал Владимир Асеев - председатель правления межрегионального координационного центра хоккея Поволжья.

«Сегодня очень много претендентов на проведение данных турниров. Но мы знаем, что соревнования, которые мы поручаем проводить в Кузнецке, всегда проходят на высоком уровне. Мы посмотрели, где мальчишки живут, питаются, условия – великолепные», - рассказал председатель правления ассоциации «Межрегиональный координационный центр хоккея Поволжья» Владимир Асеев.

Со слов Владимира Асеева, сейчас рассматривается возможность проведения в Кузнецке турниров еще более высокого уровня. В свою очередь, каждые соревнования по хоккею власти Кузнецка расценивают как большое доверие городу, высокую честь и возможность раскрыть свои таланты юным хоккейным дарованиям.

«Я уверен, что те, кто стоят на «Арене», через несколько лет усилят собой составы самых лучших команд континентальной хоккейной лиги, возможно, будут играть в сборных, и будут помнить, что один из шажков в своем спортивном мастерстве они сделали на турнире в городе Кузнецк», - отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

На церемонии открытия турнира Сергею Златогорскому вручили диплом федерации хоккея России. Так отмечен его вклад в развитие отечественного хоккея. Игры первенства Приволжского федерального округа (0+) в Кузнецке продлятся до 1 ноября.

Спорт

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