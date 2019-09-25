Глава Пензы Владимир Мутовкин рассказал о приоритетных задачах Гордумы

Улучшение качества строительства жилья, изменение экологической ситуации, взаимодействие власти и населения. О приоритетных задачах пензенской Гордумы рассказал новый глава города Владимир Мутовкин. Напомним, он был избран на этот пост 20 сентября.

Отвечать на каждое обращение пензенцев к городской власти, проводить встречи и собрания с инициативными жителями во всех районах, чтобы совместно с населением делать город лучше - об этом Владимир Мутовкин заявил сразу после своего избрания на первой сессии Гордумы седьмого созыва. Спустя несколько дней его мнение, конечно, не изменилось. Многие местные жители Пензы знают лично Владимира Мутовкина. Он уже десять лет является народным избранником. За плечами - работа на пензенском ВЭМе в 70-80 годах, после - служба в КГБ, затем - в ФСБ России, а с 2008 года он посвятил деятельность строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Поэтому сейчас, будучи главой города, он, в первую очередь, планирует совершенствовать в Пензе строительную сферу.

«Мы уже перешагнули рубеж, когда человеку важна только крыша над головой, ему все-таки нужна и комфортная окружающая среда, чтобы можно было выйти куда-то с детьми, вечером пройтись прогуляться в сквере или парке, который находится в шаговой доступности. Этот вопрос у нас стоит на повестке дня. Предыдущая администрация его решила, но я считаю, надо развивать эту сферу дальше», - сказал глава города.

Абсолютно все застройщики должны строить в Пензе не просто дома, а жилые комплексы с развитой инфраструктурой. Причем делать это быстро и качественно. Именно так считает глава города, а местная власть должна этому способствовать.

«Муниципалитет в этом случае может выдать разрешение на строительство и необходимые нормативные документы. Конечно, снять по возможности административные барьеры, чтобы люди тратили свои силы не на получение разрешения, а на работу, занимаясь вопросами, для которых они создавали свои предприятия», - отметил Владимир Мутовкин.

Конечно, реализация всех планов по улучшению качества жизни в городе зависит от финансовых возможностей. Поэтому, по словам Владимира Мутовкина, первое, что необходимо сделать в составе новой Гордумы, - сформировать бюджет.

Одно из главных направлений работы, которое требует значительных материальных вложений, - это реконструкция инженерных коммуникаций.

«Конечно, у нас сейчас много нареканий идет к работе «Горводоканала». Это задача исполнительной власти, и мы не можем оставить этот вопрос без внимания», - сказал глава Пензы.

Еще одна проблема, требующая решения, - загрязнение Суры. В реку попадают стоки канализации через притоки, которые протекают в коллекторах под землей. Необходимо строительство очистных сооружений.

«Дело не только в финансах, но и в том, где их разместить. Но я знаю, что мэрия активно работает над этим вопросом», - рассказал глава города.

Любое решение, которое будут принимать депутаты Гордумы, как заверил Владимир Мутовкин, будет направлено на то, чтобы сделать Пензу более комфортной для жизни. Задача депутатов - работать так, чтобы жители любили свой город и не хотели отсюда уезжать.