Глава Пензы Валерий Савельев сменит костюм на белый халат

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01 августа 2018, 12:04Общество
Валерий Савельев подтвердил информацию о своем уходе с поста главы Пензы и рассказал о новом назначении.
«Губернатор Иван Белозерцев предложил мне возглавить областной онкологический диспансер. В рамках задач по развитию здравоохранения, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ближайшие годы данное медицинское учреждение ожидает масштабная реконструкция», - отметил он в обращении к горожанам.
Валерий Савельев поблагодарил пензенцев и депутатов Гордумы за совместную работу и сообщил, что продолжит трудиться на благо Пензы.
«Я по-прежнему буду являться депутатом округа № 26 города Пензы и работать со своими избирателями», - говорится в его обращении.
Кто станет новым главой города, станет известно 3 августа. Решение будет принято на внеочередной сессии Пензенской городской Думы. Имя одного из кандидатов станет известно сегодня во время конференции реготделения партии «Единая Россия».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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