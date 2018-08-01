Глава Пензы Валерий Савельев сменит костюм на белый халат

Валерий Савельев подтвердил информацию о своем уходе с поста главы Пензы и рассказал о новом назначении.

«Губернатор Иван Белозерцев предложил мне возглавить областной онкологический диспансер. В рамках задач по развитию здравоохранения, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в ближайшие годы данное медицинское учреждение ожидает масштабная реконструкция», - отметил он в обращении к горожанам.

Валерий Савельев поблагодарил пензенцев и депутатов Гордумы за совместную работу и сообщил, что продолжит трудиться на благо Пензы.

«Я по-прежнему буду являться депутатом округа № 26 города Пензы и работать со своими избирателями», - говорится в его обращении.

Кто станет новым главой города, станет известно 3 августа. Решение будет принято на внеочередной сессии Пензенской городской Думы. Имя одного из кандидатов станет известно сегодня во время конференции реготделения партии «Единая Россия».

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Пишет ИА «Пенза-Пресс».