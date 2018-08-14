Глава Пензы Николай Тактаров провел прием граждан по личным вопросам

Николай Тактаров, который вступил в должность главы Пензы в начале августа, провел прием граждан по личным вопросам. За советом и помощью к нему обратились пять человек. Вопросы горожан касались тем жилищно-коммунального хозяйства, планов городской застройки и проблем жилья для многодетных семей.

Многодетная мать Светлана Шекунова и ее дети рассчитывали, что с оформлением инвалидности для младшего ребенка, который страдает ДЦП, ее семье станет чуть легче выживать. Однако из-за выплат, связанных с инвалидностью, семью вычеркнули из очереди на получение жилья. Чтобы разобраться в этой ситуации, женщина пришла на прием к главе города.

Как выяснилось, женщина, потеряв надежду на жилье от государства, взяла ипотеку. Один из вариантов, который многодетной матери предложил Николай Тактаров, - участие в федеральной программе, которая предполагает помощь в погашении ипотеки для многодетных семей.

Еще один вопрос, с которым люди обратились за помощью к главе города, касался судьбы жителей целого микрорайона. Собственники частных домов в так называемых Райках пришли внести ясность в свое земельное положение.

О том, что их дома отдадут под снос, людей предупреждали еще в конце прошлого века, запретив прописывать на жилплощади новых собственников. Однако до сих пор конкретные сроки расселения неизвестны. Как пояснили специалисты городской администрации, подробный проект планировки территории разрабатывался с 2014 года. Однако сейчас инвестор находится в стадии банкротства. А на перспективном участке застройщик оставил недостроенную многоэтажку.

«В настоящее время это здание рассматривается в качестве решения проблемы обманутых дольщиков. Что касается развития жилого микрорайона, то пока нет инвесторов», - рассказала заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Ирина Кочеткова.

Из-за недостроенного дома и отсутствия инвесторов власти не берутся сказать о сроках расселения людей и сноса домов. Однако при любом развитии событий дома микрорайона Райки стоят в первом этапе реализации проекта.

«Планы по сути дела не изменились, взамен существующим жилым домам частного сектора, будут строиться современные многоэтажки», - сказал Николай Тактаров.

Пока жителям Райков советуют юридически подготовиться к расселению, перевести землю и все имеющиеся постройки в официальное поле, чтобы в дальнейшем получить соразмерную компенсацию.