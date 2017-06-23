23 июня 2017, 19:42Общество Глава Минздрава Вероника Скворцова посетила перинатальный центр в Пензе В Пензу с рабочим визитом прибыла министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Глава ведомства ознакомилась с темпами развития системы здравоохранения области, а также оценила ход реализации в регионе проекта «Бережливая поликлиника». Но сперва министр посетила перинатальный центр.

Строительная площадка перинатального центра стала первым пунктом посещения в рабочем графике министра здравоохранения России. Вероника Скворцова прибыла в Пензу в сопровождении пула чиновников федерального минздрава, службы по надзору в сфере здравоохранения и фонда обязательного медицинского страхования. Столичным гостям показали дородовые комнаты, родовые блоки, а также операционный зал, где уже установлено оборудование.

В учреждении здравоохранения будут трудиться 92 врача и около 200 медработников среднего звена. 17 пензенских специалистов уже прошли подготовку в ведущих институтах Минздрава России. Перинатальный центр рассчитан на 130 коек и имеет в своем составе восемь отделений, 12 индивидуальных родовых, девять операционных, дневной стационар и отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Учреждение сможет обеспечивать до 4500 родов в год.



«По состоянию на 23 июня на объекте завершаются внутренние, чистовые, отделочные работы, монтаж инженерного оборудования, пуско-наладка лифтов, отделка фасадов здания, завершено строительство всех вспомогательных объектов. Центр подключен по постоянной схеме к наружным инженерным коммуникациям. Выполнено наружное освещение, завершается благоустройство территории, ведется монтаж медицинских консолей», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Вероника Скворцова поблагодарила губернатора за проделанную работу и отметила, что увиденным осталась довольна.



«На сегодняшний день замечаний никаких нет. Очень надеемся, что все вместе по плану четко мы подойдем к сдаче этого центра. У нас не вызывало сомнений, что он нужен области, и я хочу поблагодарить вас, Иван Александрович, всю вашу команду за то, что в этот период, когда идет строительство, вы сумели хорошо скоординировать службу охраны материнского детства», - отметила министр здравоохранения.

Открытие и начало работы перинатального центра запланировано на 1 октября 2017 года.

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