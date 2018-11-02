Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».

Какие изменения затронут нынешних пенсионеров? Какими сейчас стали основания для досрочного назначения пенсии? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали на брифинге руководителя межрайонного управления Пенсионного фонда, который обслуживает жителей города Кузнецка Пензенской области.

Например, закон предусматривает возможность выйти на пенсию на два года раньше для женщин с трудовым стажем 37 лет и для мужчин, отработавших 42 года.

«В него входит только работа, отпуск и больничный. Армия, отпуск без содержания, уход за ребенком до полутора лет и время получения компенсационной выплаты, которая назначается при уходе за престарелыми или инвалидами первой группы, - не считаются», - рассказала начальник межрайонного управления Пенсионного фонда в Кузнецке Валентина Бренева.

Руководитель управления также пояснила, что с 1 января пенсии граждан вырастут на 7,05%. В 2020 рост составит 6,6%, а в 2021 - 6,3%. Для того, чтобы разъяснить все нюансы, сотрудники Пенсионного фонда также проводят встречи с коллективами предприятий и организаций.